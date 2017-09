L'album postumo e il ritratto con il suo sangue

Si chiama Southern Blood l'album uscito oggi del musicista scomparso lo scorso maggio al cui interno si trova anche un dipinto di Allman realizzato con il suo sangue dall'artista surrealista Vincent Castiglia.

Southern Blood è il lavoro discografico pubblicato postumo, dalla Rounder Records e prodotto da Don Was, del leggendario musicista americano Gregg Allman, stroncato da un tumore al fegato lo scorso 27 maggio all'età di 69 anni. Si tratta di un disco di dieci tracce, registrate nei Fame Studio di Muscle Shoals in Alabama, cover di brani più o meno famosi di Tim Buckley, Jackson Browne, Jerry Garcia e Bob Dylan.

Unico inedito realizzato da Gregg Allman è il brano My Only True Friend scritto insieme a Scott Sharrard. Il testamento musicale costituito dall'album Southern Blood sarà disponibile in vari formati, uno dei quali arricchito da un particolare davvero insolito, un ritratto di Gregg Allman realizzato interamente con il sangue dell'artista e con quello dei suoi figli.

Il dipinto commissionato dallo stesso Allman è stato realizzato dall'artista surrealista Vincent Castiglia e si basa su una fotografia del southern rocker di Nashville scattata da Neal Preston. Castiglia ha detto di aver ricevuto la richiesta del dipinto nel 2015 e di averlo realizzato però subito dopo la sua morte, conservando nel frigorifero i flaconi con il sangue di Allman e figli.