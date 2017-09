Kilmister in un inedito

A quasi due anni di distanza dalla sua scomparsa possiamo riascoltare il compianto Lemmy Kilmister in una cover di un brano di Elvis Presley, Trying To Get To You, insieme a Danny B. Harvey (Headcat) e la cantante Annie Marie Lewis.

Il brano Trying to Get To You è un vecchio brano dei primi anni Cinquanta scritto da Rose Marie McCoy e Charles Singleton portato poi al successo da Elvis Presley nel 1955. Della cover del brano gli Headcat avevano già fatto un paio di registrazioni, che non convincevano però Lemmy Kilmister sulla parte strumentale, prima di arrivare a quella odierna con Annie Marie Lewis introdotta su suggerimento di Harvey.

La versione finale approvata da Kilmister nel 2015, è stata resa ufficiale qualche settimana fa dalla Headcat Records e quello che ne è venuto fuori è un grandioso duetto di country rock and roll tra Lemmy Kilmister e Annie Marie Lewis, cantante dalla potente voce e nipote del celebre Jerry Lee Lewis.

Nell'esecuzione di Trying To Get To You entrambi sono supportati dagli accordi di chitarra e basso suonati da Danny B. Harvey, chitarrista degli Headcat che suonò per diciassette anni insieme a Kilmister.

Lemmy Kilmister, secondo quanto racconta Harvey, non ha mai potuto ascoltare la versione completa del brano a causa delle sue cagionevoli condizioni di salute. Harvey, infatti, racconta di aver portato la versione definitiva del brano al 70esimo compleanno di Lemmy (due settimane prima della morte) ma che per una serie di circostanze, Kilmister era troppo stanco e non si sentiva bene, i due avrebbero parlato del brano Trying To Get To You senza mai ascoltarla.