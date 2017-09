La prima canzone dopo la sua morte

Scomparso lo scorso dicembre aveva lasciato un album in preparazione, oggi possiamo ascoltare la prima canzone pubblicata postuma, dal titolo Fantasy, realizzata insieme a Nile Rodgers.

È stata trasmessa in anteprima mondiale oggi la canzone Fantasy del compianto George Michael durante un programma radiofonico della BBC condotto da Chris Evans. Il brano arriva dopo l'annuncio delle sorelle di Michael, Yioda e Melanie, che hanno fatto sapere ai fan di voler continuare ad onorare la memoria del fratello condividendo la preziosa eredità lasciata.

Il brano Fantasy pare appartenga all'ultimo album che George Michael aveva in progetto di pubblicare proprio nel 2017 e che al pari di questo ci sia materiale inedito per altri tre dischi. L'ultimo album in studio realizzato dall'artista è stato 'Patience' nel 2004 al quale hanno fatto seguito la raccolta 'Twenty five' nel 2006 e l’album registrato dal vivo 'Symphonica' edito nel 2014.

La canzone Fantasy pubblicata oggi è la rivisitazione di un brano del 1987 che risale ai tempi di 'Faith', album di esordio del cantante quando in coppia con il chitarrista Andrew Ridgeley formava i Wham!, realizzato poi con la collaborazione di Nile Rodgers. Fantasy, pubblicata oggi postuma, sarà inclusa nel disco presto sul mercato il prossimo 20 ottobre, dal titolo 'Listen without prejudice/MTV unplugged'.