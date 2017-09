Il primo lyric video ufficiale è arrivato

Partito il conto alla rovescia per il nuovo album Songs of Experience, la cui data di uscita sembrerebbe essere il prossimo 1 dicembre, la band di Dublino pubblica il nuovo singolo 'You're the best thing about me'.

La nuova canzone degli U2 'You're the best thing about me' è dedicata a Ali Hewson, moglie di Bono leader della band irlandese, e arriva con in copertina un'immagine che ritrae la figlia di The Edge, Sian Evans, fotografata da Anton Corbijn.

Il nuovo album Songs of Experience è, infatti, legato profondamente alle persone più care che circondano i membri della band: Bono Vox, The Edge, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton. Ricordiamo che il progetto musicale trae ispirazione dalla collezione di poesie del poeta inglese William Blake dal titolo 'Songs Of Innocence and Experience' e di cui l'imminente album in uscita costituisce il secondo capitolo.

Il primo è rappresentato dall'album, edito dagli U2 tre anni fa con il titolo Songs Of Innocence, che si concentrava di più sull'esperienze musicali vissute dalla band a cavallo degli anni '70/'80. L'attuale Songs of Experience affronterà invece delle tematiche più intime e ogni brano sarà in forma di lettera dedicato a luoghi e persone speciali per la band.