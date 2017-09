Nuovo singolo in arrivo

Sarà The Gate, in uscita il prossimo 18 settembre in digitale e in formato vinile il 22, il primo singolo ad anticipare il nuovo album della cantante islandese Björk.

L'avevamo lasciata un mese fa con la notizia, diffusa su instagram, di un nuovo album in arrivo e adesso Björk ritorna annunciando via twitter l'uscita del suo nuovo singolo. Il titolo del brano, che vedrà la luce il prossimo 18 settembre, è The Gate del quale ci sarà anche una versione in vinile 12" in uscita il 22 settembre.

Il nuovo singolo The Gate, che anticipa il misterioso album della cantante islandese, è una canzone d'amore ma un 'amore' inteso in modo trascendentale. E così che definisce il brano Björk in un'intervista rilasciata al mensile britannico Dazed & Confused e continua ancora dicendo che:

«Vulnicura, il precedente album edito nel 2015 [N.d.R.], parlava della perdita dell'amore in modo molto personale mentre penso che il nuovo album si riferisca all'amore inteso in modo più ampio. Si tratta della riscoperta dell'amore ma in un senso spirituale, in mancanza di una parola che lo descriva meglio».

Il nuovo album di Björk è stato scritto e registrato durante il tour mondiale del 2016 e sarà co-prodotto dal produttore venezuelano Arca, noto per la sua collaborazione con Kanye West, mentre lo storico collaboratore della cantante Andrew Thomas Huang ha realizzato recentemente a Los Angeles alcune scene del video di The Gate, il singolo in uscita il prossimo 18 settembre.