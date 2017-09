Cersei Lannister e Riccardo III nel nuovo video

Il nuovo video disponibile della band britannica di Leicester è 'III Ray (The King)' e vede come protagonista l'attrice Lena Headley, la cattiva della serie tv Games of Thrones, che invoca con la magia il re Riccardo III.

L'idea del video è stata proprio del leader dei Kasabian, Serge Pizzorno, che si è ispirato alla notizia del ritrovamento dei resti ossei del sovrano inglese Riccardo III in un parcheggio di Leicester nel 2012. Per il nuovo brano 'III Ray (The King)' a rievocare il re Riccardo III, con un rito di magia nera stile voodoo, è una delle attrici più pagate del momento, Lena Headley, che interpreta la bella e malvagia Cersei Lannister nella serie tv Games of Thrones.

'III Ray (The King)' è la canzone che apre il nuovo disco dei Kasabian dal titolo 'For Crying Out Loud' che è stato pubblicato dalla band inglese lo scorso mese di maggio. L'album ripercorre in dodici tracce un sound più indie rock che elettronico riportando il marchio riconoscibile della band di Pizzorno che è arrivata al sesto album in studio in tredici anni di carriera.

Nel nuovo 'III Ray (The King)' riconosciamo lo stile Kasabian dai ritornelli orecchiabili e dal sound coinvolgente associato questa volta a una singolare clip la cui scrittura è opera dello stesso leader della band.