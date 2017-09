Il nuovo brano feat SZA

Si chiama 'What lovers do' il nuovo singolo pubblicato dai Maroon 5, il terzo ad anticipare il nuovo album, adesso disponibile in streaming e dal 15 settembre in tutte le radio italiane.

I Maroon 5 arrivano con un nuovo frizzante brano alla fine dell'estate scegliendo la giovane e talentuosa cantante statunitense Solána Imani Rowe, meglio conosciuta come SZA, per una collaborazione nella canzone 'What lovers do'.

Un pezzo marcatamente pop che grazie a SZA viene sporcato da note R'n'B e che arriva dopo altri due singoli ad anticipare l'imminente album della band di Adam Levine, del quale ancora non si conosce né nome né data d ipubblicazione.

Negli scorsi mesi i Maroon 5 hanno reso disponibili altri due brani, che faranno parte del nuovo album, il primo a dicembre 2016 è stato 'Don't Wanna Know' realizzato insieme a Kendrick Lamar e il seguente a febbraio di quest'anno, il singolo 'Cold' cantato insieme a Future.

E se con 'Don't wanna know' i Maroon 5 sono entrati nella top 10 mondiale con 320 milioni di visualizzazioni, con il singolo 'Cold' hanno raggiunto 236 milioni di stream su Spotify e 104 milioni di views su YouTube/VEVO. Insomma numeri non da poco per Adam Levine e soci che rendono disponibile il nuovo brano, 'What lovers do', scritta da Starrah e prodotta da Jason Evigan e Ben Billions, puntando questa volta sulla debuttante e talentuosa SZA, staremo a vedere.