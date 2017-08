A settembre il nuovo album

È stato scritto tra la Jamaica e Milano il nuovo lavoro discografico della cantante piacentina che uscirà domani, con il titolo di Modern Art, un concentrato di energia dalle influenze raggae, pop ed elettroniche.

Nina Zilli esce con il suo nuovo e quarto album in studio dopo il precedente Frasi & fumo edito nel 2015, un progetto che la vede spaziare fra diversi generi musicali con la sua solita ironia e la sua accattivante voce. Un chiaro e prepotente singolo anticipatore dell'album Modern Art, è stata la canzone che ha imperversato nelle radio quest'estate, il brano 'Mi hai fatto fare tardi', nato dalla collaborazione con Calcutta, Dario Faini e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti.

Cosa aspettarsi da Modern Art allora, visto la premessa che ci ha fatto ballare in questi mesi? Sicuramente, a quanto afferma la stessa Nina Zilli, ci sarà un mix di molte influenze musicali, suoni tropicali, infatti, si mischieranno a sonorità più urban con l'impeccabile stile della cantante.

L'album Modern Art uscirà domani 1 settembre su etichetta Universal Music accompagnato da un booklet con i testi scritti a mano e illustrati direttamente da Nina Zilli. Di seguito la tracklist completa di Modern Art e il video del singolo 'Mi hai fatto fare tardi'.

Tracklist

Ti amo mi uccidi

1XUnattimo

Mi hai fatto fare tardi

Il punto in cui tornare

Notte di luglio

Butti giù feat. J-AX

Il mio posto qual'è

IGPF

Sei nell'aria

Per un niente

Come un miracolo