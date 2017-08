Valore assoluto è il nuovo singolo

Tra più di una settimana potremo ascoltare il quarto singolo estratto dall'ultimo album Il mestiere della vita. Ancora una volta per questa canzone si riconferma il paroliere Dabbono.

Un nuovo singolo, il quarto in ordine di tempo dopo 'Potremmo ritornare', 'Il conforto' e 'Lento/Veloce' ed il terzo scritto a quattro mani, dal cantautore di Latina, insieme a Emanuele Dabbono, il cantautore genovese che è stato anche co-autore delle canzoni 'Il conforto' e 'Lento/Veloce'.

La notizia del nuovo brano di Tiziano Ferro, dal titolo Valore Assoluto, è stata annunciata dallo stesso cantante tramite un post sui suoi profili social. Il messaggio è stato accompagnato da un'immagine di un muretto, scoperta per caso da Tiziano, che riporta una frase tratta dalla sua canzone 'Il regalo più grande'. La scritta riportata sui mattoni è la seguente:"E stavo attenta a non amare prima di incontrarti".

Di seguito il testo integrale del post di Tiziano Ferro che, annunciando l'uscita del nuovo brano per l'8 settembre, lo definisce Un pezzo di cuore.

«Il fatto che qualcuno scelga una mia frase per urlare il proprio amore su un muro mi commuove sempre.

Per un attimo mi sembra quasi che i social network non abbiano rovinato tutto.

Detto ciò, grazie ai social network, vi comunico che tra poco uscirà un nuovo singolo

Un pezzo di cuore.

VALORE ASSOLUTO, 8 settembre 2017»

Inoltre sembra che il cantautore abbia in serbo a breve un'altra sorpresa discografica per i suoi fan, con molta probabilità uscirà per fine anno una versione acustica dell'album Il mestiere della vita pubblicato originariamente nel dicembre 2016.