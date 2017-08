Una canzone per le vittime di Houston

È dal palco dell'Hard Rock Stadium di Miami che la band di Chris Martin a deciso di lanciare un inedito dal titolo Houston #1 per esprimere la vicinanza alle vittime dell'uragano che sta sconvolgendo il Texas.

I Coldplay dimostrano con questo gesto simbolico, durante il concerto di Miami di ieri lunedì 28, tutta la loro profonda commozione e solidarietà verso gli americani che in questi giorni hanno visto sconvolgersi le vite a causa dell'uragano che imperversa in Texas.

Al pari di molti altri artisti sensibili alla tragedia, tra i quali non manca la star Beyoncé originaria proprio di Houston che si è già attivata con la sua fondazione benefica, i Coldplay hanno deciso di esibirsi dal vivo (per questa unica volta) nel brano Houston #1.

La canzone Houston #1 è stata dedicata alla cittadina texana e a tutti i suoi abitanti, che avrebbero dovuto assistere al concerto della band di Martin lo scorso 25 agosto, ma che per ovvie ragioni non lo hanno potuto fare.

Con queste parole i Coldplay hanno presentato l'inedito ai fan: «Questo perché siamo cresciuti amando la musica country ed ovviamente è (la musica) a cui pensiamo quando andiamo in Texas, perciò se avete voglia di ascoltarci, faremo una nuova canzone e non la suoneremo mai più. È da una botta e via e si chiama Houston #1. La canteremo a Miami per tutti quelli la fuori e la manderemo a tutti coloro che si sono persi lo show».

Di seguito il video del live di Houston #1 pubblicato sul canale ufficiale della band.