Grandi anticipazioni per il nuovo album

È ai social che Lorenzo Cherubini affida altre indiscrezioni sul suo nuovo album in imminente uscita, forse per fine anno, nel quale lo sentiremo suonare insieme al grande batterista Tony Allen.

Sul profilo instagram di Jovanotti ecco apparire un altro post dell'artista a conferma del suo frenetico lavoro in studio e delle novità che il suo genio musicale è pronto a regalarci anche questa volta. Di seguito un estratto della sua dichiarazione sul social nel quale leggiamo precise intenzioni sul suo progetto:

«Una cosa che posso dirvi è che il nuovo album sarà un album, non una playlist, ma un album, nel momento in cui questa parola sta scomparendo dal vocabolario la sfida è quella di riempirla di nuovo di senso, di un nuovo senso però».

Dopo questa presentazione del nuovo album di Jovanotti, naturale seguito di Lorenzo 2015 cc, il cantautore sottolinea quella che sarà un'importante collaborazione che arricchirà le sonorità del suo disco ovvero la partecipazione di Tony Allen.

Tony Allen batterista della vecchia scuola ha una carriera di tutto rispetto, a cominciare dalla collaborazione con il gruppo degli Africa 70 passando a quella con Manu Dibango, Paul Simon e Damon Albarn per finire con il gruppo degli Air.

Il nuovo disco di Jovanotti, del quale non si conosce ancora la data esatta di pubblicazione ma che si vocifera sarà disponibile entro la fine dell'anno, sarà seguito da un tour promozionale in tutta Italia in partenza con molta probabilità da febbraio 2018.