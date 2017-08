Nuove anticipazioni per Native Invader

A poco meno di due settimane dall'uscita del nuovo album Native Invader, prevista per l'8 settembre, l'artista statunitense pubblica il lyric video del terzo singolo estratto dal titolo Reindeer King.

Tori Amos in vista del suo nuovo album in uscita rilascia il terzo brano Reindeer King che è stato preceduto nelle scorse settimane da altre due canzoni, la prima Cloud Riders e a seguire Up the Creek, che troveremo all'interno del suo 15esimo album in studio in arrivo a settembre.

L'ultimo brano Reindeer King ha un sound dai tratti vintage che si avvicina di molto alle sonorità proposte dalla cantante all'epoca di Under the Pink, il suo secondo album uscito nel gennaio del 1994. Il lyric video, che accompagna Reindeer King, propone immagini di una natura innevata sulla base di un assolo di piano lungo sette minuti.

Il nuovo disco Native Invader che uscirà l'8 settembre sarà seguito da un tour mondiale che farà tappa anche in Italia. L'unica data al momento prevista da Tori Amos nel nostro paese è fissata per il prossimo 17 settembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano.