Nuovo album solista

Il nuovo lavoro da solista per William Patrick Corgan si chiamerà Ogilala e sarà pubblicato il prossimo 13 ottobre con la produzione di Rick Rubin, adesso è disponibile il primo singolo estratto Aeronaut.

Terminata l'era degli Smashing Pumpkins Billy Corgan ritorna alla carriera solista dopo una lunga pausa, il nuovo disco Ogilala, infatti, sarà il naturale seguito di TheFutureEmbrace pubblicato 12 anni fa. Per l'attuale lavoro discografico, che uscirà con il vero nome di battesimo dell'artista ovvero William Patrick Corgan, il cantante si è affidato alle capacità indiscusse del produttore Rick Rubin.

Corgan insieme alla notizia dell'uscita di Ogilala dichiara: «Dopo aver scritto i brani voce e chitarra, [per questo disco] mi sono messo nelle mani di Rick Rubin per portare la musica dove voleva lui». Il disco Ogilala sarà disponibile in vari formati: digitale, Cd, vinile e vinile blu e rosa a tiratura limitata e lo troveremo sul mercato discografico dal prossimo 13 ottobre.

Il primo singolo estratto dell'album si chiama Aeronaut e si presenta con un arrangiamento minimal ma con un forte carattere dato dall'intensità vocale con la quale William Patrick Corgan si destreggia nel brano. Di seguito la tracklist ufficiale dell'album Ogilala.

Tracklist

1. Zowie

2. Processional

3. The Spaniards

4. Aeronaut

5. The Long Goodbye

6. Half-Life of an Autodidact

7. Amarinthe

8. Antietam

9. Mandaryne

10. Shiloh

11. Archer