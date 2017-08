Il nuovo album sarà 'Reputation'

È stata confermata l'uscita del sesto album in studio della cantante, dal titolo Reputation, che sarà disponibile dal prossimo 10 novembre. Da domani invece potremo ascoltare il primo singolo estratto.

È qualche giorno ormai che i fan di Taylor Swift sono con il fiato sospeso attendendo qualche certezza, dopo tutte le mosse pubblicitarie della cantante sui social, ultimo in ordine di tempo il video di un serpente postato su instagram.

Finalmente la bella Taylor pubblica quella che sarà la cover del nuovo album Reputation, naturale seguito di '1989' il precedente album in studio, con il quale Taylor Swift ha venduto 10 milioni di copie in tutto il mondo.

Chissà se il nuovo lavoro discografico reggerà il confronto, raggiungendo o perché no anche superando questi numeri da capogiro? Taylor Swift è sicuramente pronta alla sfida con se stessa e oltre ad avere annunciato l'imminente uscita di Reputation, prevista per il prossimo 10 novembre, ha fatto partire il countdown per il primo singolo che sarà disponibile da domani.

Secondo più fonti il nuovo brano si chiamerà Timeless e riserverà parecchie sorprese, una fra tutte sarà il sound molto più pop rispetto a quello consueto al quale la cantante ha abituato il suo pubblico.