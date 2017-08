La reunion a dicembre

È stata scelta Los Angeles per ospitare la reunion della formazione originale della band dei Misfits, che calcheranno di nuovo il palco il 30 dicembre, per «una serata brutale che finirà sui libri di storia».

L'unica performance del 2017, della band di Glenn Danzig, è confermata per fine anno sabato 30 dicembre al Forum di Los Angeles, nonostante la reunion a sorpresa dello scorso anno, sembrava essere stata davvero l'ultima. Nel corso del 2016 era stato lo stesso Danzing, infatti, a mettere insieme la formazione degli ultimi anni per i due concerti di Denver e Chicago.

Invece è solo ieri che i Misfits hanno dato ufficialmente notizia dell'evento di Los Angeles con queste testuali parole: «Nessun tour, nessuna cazzata del genere, solo una notte di metal-punk hardcore, una serata brutale che finirà sui libri di storia. Ci vediamo lì».

«Ok, Los Angeles, hai aspettato quasi 35 anni. Ora il momento è arrivato: i “veri Misfits” suoneranno un concerto speciale» continua Danzig. Quindi manca davvero poco per poter rivedere sul palco il frontman Glenn Danzig esibirsi insieme al bassista della prima formazione dei Misfits, Jerry Only, e al chitarrista Doyle Wolfgang Von Frankenste che, dopo più di trent'anni, saranno di nuovo insieme per infuocare gli animi come solo i Misfits sanno fare.