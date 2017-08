L'album Whitesnake in riedizione

Arriva il 6 ottobre la Super Deluxe Edition dell'album omonimo della band Whitesnake pubblicato nel 1987. Per festeggiare il 30esimo compleanno dell'uscita del disco la special edition sarà composta da 4 CD / DVD.

Quando la band pubblicò il '1987 Whitesnake album' (conosciuto in alcuni paesi solo col titolo 1987), Coverdale e soci avevano già raggiunto la Top 10 degli album più venduti nel Regno Unito e si erano aggiudicati la 42esima posizione nelle classifiche USA. Inoltre non dimentichiamo che l'album fu certificato disco multiplatino grazie anche al brano, una delle canzoni simbolo della band di David Coverdale, Here I Go Again.

Oggi, a trenta anni di distanza, la rock band inglese è pronta a ritornare in grande stile, in barba a quanti vociferavano addirittura dell'abbandono del frontman Coverdale, con una Super Deluxe Edition nel 30esimo anniversario dell'uscita dell'album '1987 Whitesnake'.

Per l'occasione l'album, che arriverà il 6 ottobre, si compone di uno speciale cofanetto di 4 CD / DVD incluso l'album originale con sonorità recentemente rimasterizzate, inediti dei live e degli studi di registrazione, video musicali storici, riprese dei concerti e un documentario di 30 minuti con un'esclusiva intervista a David Coverdale.

Le sorprese non finiscono qui perché a seguito della riedizione di 1987 Whitesnake album è probabile che già in primavera veda la luce un nuovo disco realizzato da Coverdale e dai chitarristi Reb Beach e Joel Hoekstra, al quale farà seguito un tour mondiale.