Album da solista per i Led Zeppelin

Il frontman della band più rock di sempre è pronto con un nuovo disco da solista dal titolo Carry Fire, che sarà distribuito a partire dal 13 ottobre via Nonesuch/Warner Bros, a seguire il tour nel Regno Unito.

Robert Plant ha ancora molto da dire e dopo l'indiscussa parentesi di successo con i Led Zeppelin continua la carriera da solista proponendo un nuovo album dal rock ispirato e dalle contaminazioni blues .

Il suo ultimo lavoro risale al 2014 con l'album "Lullaby and…The Ceaseless Roar" realizzato insieme alla band The Sensational Shape Shifters con la quale Robert Plant ha registrato anche il nuovo Carry Fire.

Ci sono altre sorprese musicali all'interno del nuovo album Carry Fire, come la partecipazione di Chrissie Hynde, frontman dei Pretenders, nel brano 'Bluebirds Over The Mountain' e quella del cantante folk Seth Lakeman. Inoltre Robert Plant ha già reso disponibile su YouTube, il primo brano estratto dall'album, si tratta un brano acustico sull'amore dal titolo The May Queen.

L'album Carry Fire sarà distribuito a partire dal 13 ottobre via Nonesuch/Warner Bros e dopo l'uscita del disco Robert Plant sarà impegnato nel tour britannico che partirà il 16 novembre dal Pavilions di Plymouth e si concluderà alla Symphony Hall di Birmingham il 12 dicembre.