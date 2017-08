Terza anticipazione di American Dream

Dopo i singoli Call the Police e American Dream arriva un terzo brano ad anticipare il nuovo album della band. La canzone si chiama Tonite e il video è stato girato da Joel Kefali.

Gli LCD Soundsystem tornano a distanza di 7 anni dal loro precedente lavoro in studio This Is Happening. Questo è il quarto album che sarà pubblicato dalla band con il titolo American Dream e con una copertina che ha già fatto discutere i fan perché fin troppo poco accattivante.

Il frontman della band James Murphy ha reso disponibile oggi il video di Tonite che è stato diretto dal regista Joel Kefali e trasmesso per la prima volta durante lo show di Zane Lowe. Il video vede come protagonista Murphy che si aggira cantando tra i membri della band intenti a suonare su un palco.

Negli scorsi mesi erano stati rilasciati altri due inediti dagli LCD Soundsystem, il primo Call the Police e il secondo è stato American Dream, brano omonimo dell'album.

La canzone Tonite è quindi la terza anteprima offerta dalla band statunitense di James Murphy che renderà disponibile sul mercato, a partire dal 1° settembre, l'album American Dream distribuito da Columbia/DFA.