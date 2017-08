Per fine anno arriva il nuovo album

Il nuovo disco della band irlandese, Songs of innocence, sarà pubblicato il 1° dicembre per il World AIDS Day mentre il primo singolo "You're the best things about me" potrebbe uscire già l'8 settembre.

Il tanto atteso nuovo album degli U2 sarebbe dovuto uscire già qualche mese fa quando Bono e soci hanno posticipato ogni decisione in vista del The Joshua Tree tour, il tour celebrativo del trentennale del disco simbolo della band.

Ora che il The Joshua Tree tour è terminato i rumors sull'imminente uscita del disco si fanno sempre più insistenti. A confermarlo è il quotidiano irlandese "Irish Sun" che ha diffuso la notizia sulla data di uscita di Songs of innocence. A quanto pare secondo questa fonte l'album sarà lanciato il 1° dicembre in partnership con RED (di cui Bono è co-fondatore) proprio durante il Worlds AIDS Day.

Il disco sarà poi anticipato da un singolo in imminente uscita l'8 settembre. Il brano prescelto pare essere "You're the best things about me" del quale gli U2 hanno registrato un video ad Amsterdam, durante le date del tour, con 200 fortunati fan che hanno preso parte alle riprese.