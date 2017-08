Su twitter la notizia del ritorno

La band di Glasgow arriverà presto con nuova musica, a darne notizia è lo stesso frontman del gruppo, Alex Kapranos, che risponde su twitter a una fan con un laconico «Yes» che fa presagire tutto.

I Franz Ferdinand all'inizio di quest'anno hanno rimescolato le carte nel gruppo sostituendo alcuni membri e aggiungendone altri. Vediamo, infatti, che a maggio 2017 il chitarrista Nick McCarthy abbandona il gruppo e viene sostituito da ben due nuove leve: Dino Bardot, bassista della indie rock band scozzese 1990s e, Julian Corrie, tastierista e chitarrista meglio noto con il nome d’arte Miaoux Miaoux.

A parte le scelte che hanno comportato l'ampliamento della band i Franz Ferdinand è dal 2013, quando uscirono con il fortunato "Right Thoughts, Right Words, Right Action", che non pubblicano un disco, se non consideriamo il joint album realizzato nel 2015 insieme agli Sparks con il nome FFS.

Qualche giorno fa però assistiamo alla rivelazione di Alex Kapranos che risponde con un conciso tweet a un fan che chiedeva se ci sarebbe stato presto nuovo materiale dei Franz Ferdinand. La risposta di Kapranos e del suo semplice «Yes» confermano le intenzioni della band di tornare presto con un nuovo disco ma non aggiungono nessun ulteriore dettaglio.

Non ci resta che attendere magari ascoltando l'ultimo brano dei Franz a Ferdinand, rilasciato lo scorso anno, in aperta protesta contro il neo presidente eletto Donald Trump, il titolo è Demagogue.