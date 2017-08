Beck is Back

Bisognerà attendere ottobre per poter ascoltare il nuovo disco del cantante di Los Angeles Beck, giunto a quota tredici con il nuovo album Colors, realizzato con la collaborazione del produttore Greg Kurstin.

Dopo un paio di anni dal suo ultimo lavoro discografico, Beck, da qualche tempo dissemina indizi a prova di un suo imminente ritorno. Infatti, sono ben tre i singoli che il cantante ha pubblicato lo scorso anno. In ordine di tempo abbiamo avuto 'Wow', seguito dai brani 'Up All Night' e 'Dreams', mentre oggi è ufficiale la notizia diffusa attraverso i social che un nuovo album di Beck sarà presto disponibile.

L'album Colors naturale seguito del precedente 'Morning Phase' edito nel 2015, sarà realizzato insieme al produttore Greg Kurstin, notoriamente conosciuto per il suo supporto nella carriera di artisti quali Adele, Kelly Clarkson e Sia, ma che ha accompagnato lo stesso Beck nel tour 'Sea Change' del 2012. Il nuovo disco Colors a quanto affermato dallo stesso Beck sarà un'esplosione euforica di pop sperimentale.

È lo stesso cantante che ammette, durante una conferenza stampa al New York Boutique Hotel, che l'album sarebbe già dovuto uscire almeno un anno fa ma che non è stato possibile per la complessità delle canzoni al suo interno. "Sono brani che è stato necessario provare due o tre volte prima di trovare la formula che facesse funzionare tutto" così parla il cantante dell'album Colors che sarà sul mercato dal prossimo mese di ottobre.