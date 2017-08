A sorpresa un nuovo EP

Si tratta di quattro tracce acustiche registrate negli All Saints Studios di Los Angeles, quelle contenute nel nuovo EP della band, tra le quali ritroviamo un omaggio alla cantautrice Alanis Morissette.

Il nuovo album degli Imagine Dragons dal titolo Evolve è uscito sul mercato lo scorso 23 giugno, arrivando a distanza di due anni dal precedente Smoke and Mirrors . Agli undici brani inediti contenuti nel disco Evolve, oggi la band di Dan Reynolds, aggiunge quattro brani acustici tra i quali la cover di Hand In My Pocket.

Il brano Hand In My Pocket della cantautrice canadese Alanis Morissette era contenuto nell'album Jagged Little Pill risalente al 1995, con il quale la cantante si aggiudicò il meritato successo. Gli Imagine Dragons avevano già proprosto al pubblico la cover di Hand In My Pocket in un'unica occasione ovvero durante la trasmissione radiofonica francese Oui FM alla quale la band partecipò lo scorso maggio.

L'EP acustico appena pubblicato, dal titolo Live at AllSaints Studio, contiene al suo interno altri tre brani suonati dal vivo dagli Imagine Dragons che sono Thunder, Whatever It Takes e il primo singolo Believer estratto dal recentissimo Evolve.