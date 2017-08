Nuovo album in uscita dopo 5 anni

Il tanto atteso nuovo album di Pink distribuito dalla RCA Records, sarà disponibile dal 13 ottobre con il titolo Beautiful Trauma, intanto la cantante anticipa il disco con il singolo What about us.

L'artista dichiara su instagram di essere orgogliosa in maniera pazzesca di questo suo nuovo lavoro discografico che arriva dopo ben 5 anni dall'ultimo album The Truth About Love edito nel 2012.

Ecco la nota di Pink che accompagna il post di instagram in cui si vede in anteprima la copertina del nuovo album Beautiful Trauma:

"Non potrei essere più eccitata di così. Il mio singolo What About Us esce oggi e il mio nuovo album Beautiful Trauma uscirà il 13 ottobre. Sono fuori di testa per quanto sono orgogliosa di questo album. Non ci sono stata per un po' e sono grata per questi anni che ho avuti. Ora però guardo avanti, verso un nuovo capitolo insieme a voi".

Si apre così un nuovo capitolo della carriera musicale dell'irriverente Pink che oggi arriva con il primo singolo What About Us dopo un periodo di fermo, durante il quale la cantante statunitense ha preferito dedicarsi alla famiglia e ai figli.

Oggi però ritorna con rinnovato entusiasmo e con tutta la sua carica magnetica con il suo settimo album in studio, Beautiful Trauma, del quale anticipa copertina e tracklist su instagram. Il disco contente tredici inediti ed è già disponibile al pre-ordine online. Di seguito la tracklist ufficiale dell'album:

1) Beautiful Trauma

2) Revenge

3) Whatever You Want

4) What About Us

5) But We Lost It

6) Barbies

7) Where We Go

8) For Now

9) Secrets

10) Better Life

11) I Am Here

12) Wild Hearts Can’t Be Broken

13) You Get My Love