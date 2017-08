Da Inspired a Malibu

Con i due singoli delle scorse settimane la cantante annuncia il suo nuovo album dal titolo Younger Now che sarà sul mercato a partire dal prossimo 29 settembre.

È un'immagine postata sul sito di Miley Cirus a fugare ogni dubbio sull'uscita del naturale seguito di Miley Cyrus and Her Dead Petz, l'album con i Flaming Lips pubblicato dalla cantante statunitense nel corso del 2015.

Younger Now è il sesto album nella carriera di Miley Cirus che adesso sta spopolando in radio con il recente singolo dal titolo Malibu, che sarà contenuto nell'imminente album. Il video ufficiale della canzone uscita lo scorso maggio ha superato su YouTube le 200mila visualizzazioni.

Miley Cirus ha recentemente partecipato al concerto evento One Love Manchester in memoria delle vittime dell'attentato avvenuto durante il concerto di Ariana Grande sempre nella città di Manchester. E presto la vedremo protagonista insieme a tanti altri artisti quali Ed Sheeran, The Weeknd, Lorde, Katy Perry e tanti altri, all'atteso Video Music Awards 2017 che si terrà il prossimo 27 agosto.