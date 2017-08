Il nuovo singolo è Radical Eyes

Radical Eyes è il nuovo brano dei Prophets of Rage, il supergruppo composto dai membri dei Rage Against the Machine, dei Public Enemy e dei Cypress Hill. La canzone è estratta dall'imminente omonimo album della band, Prophets of Rage, che sarà distribuito a partire dal prossimo 15 settembre dalla casa di produzione Fantasy Records.

Il disco è stato prodotto sotto la supervisione del leggendario produttore discografico Brendan O'Brien, storico collaboratore dei Rage Against the Machine ma anche degli Audioslave.

Ecco come parla del nuovo brano Radical Eyes il frontman della band Chuck D. durante un'intervista: "Il mondo occidentale ha finito per creare solo conformità e stereotipi. Così che ogni movimento e punto di vista differente è visto come qualcosa di radicale piuttosto che semplicemente diverso. Radical Eyes è la prospettiva attraverso la quale vedere ogni cosa, ogni movimento di vita in opposizione che viene considerato radicale".

Dopo il tour inaugurale della scorsa estate la band dei Prophets of Rage sapeva di poter elevare la propria musica da arte ad arma di protesta. Così, sotto la sapiente guida di Brendan O'Brien, sono riusciti a fondere insieme diversi stili musicali, un profonda potenza sonora e la consapevolezza sociale scaturita dai precedenti lavori della band, in un nuovo fantastico album fatto da dodici tracce semplicemente esplosive.