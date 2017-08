Prima il cinema e in autunno un nuovo album

Marshall Bruce Mathers III conferma le indiscrezioni sul suo nuovo album che secondo la HITS Daily Double vedrà la luce in autunno e al suo interno ci sarà anche la partecipazione di Dr. Dree.

Eminem è già a lavoro sul nuovo album, naturale seguito di The Marshall Mathers LP 2 edito nel 2013, già da qualche mese, così come annunciato dallo stesso rapper nell'ottobre 2016 con un post su twitter.

Come molti ricorderanno è stato proprio in quel periodo, durante la campagna elettorale per la presidenza USA, che Eminem pubblicò la canzone Campaign Speech, canzone di denuncia con esplicito riferimento al neo eletto presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il rapper di Detroit in questi mesi si è però dato da fare su più fronti, in particolare in ambito cinematografico, dove Eminem in veste di produttore si è dedicato alla scrittura di Bodied, una commedia che racconta di un giovane universitario intento a scrivere una tesi sul tema delle battaglie rap.

In attesa del nuovo album, al quale anche il rapper Dr. Dree sta collaborando, Eminem si cimenta nella sua seconda esperienza cinematografica. La prima è stata quella di attore nel 2002 con il film 8 mile, film che gli valse un Oscar con la canzone Lose Yourself, la seconda è l'attuale produzione del film Bodied.

Nel progetto Eminem si è avvalso della creatività di Joseph Kahn, regista di video di personaggi di spicco nel panorama musicale (Missy Elliot, U2, Lady Gaga, Dr. Dree solo per citarne alcuni) che sarà al suo debutto nella direzione di un lungometraggio.