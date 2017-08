L'ultimo brano estratto Pain

La band di Philadelphia ha rilasciato una nuova canzone dal titolo Pain, è questo l'ultimo estratto dall'imminente quarto album in studio, Deeper Understanding, disponibile dal prossimo 25 agosto.

Il sestetto dei The War on Drugs ritorna sulle note di un nuovo brano, Pain, che in un vortice di chitarre e tastiere rimarca l'inconfondibile stile della band di Adam Granduciel fatto di new wave e rock sentimentale.

È proprio il frontman Adam a guidarci con una voce a tratti sussurrata in questo nuovo singolo Pain che arriva ad anticipare l'album Deeper Understanding, dopo i brani Thinking of a Place, Holding On e Strangest Thing rilasciati negli ultimi mesi.

L'inedito è stato eseguito dalla band durante un'ospitata in una radio di Baltimora (89.7 WTMD) ed è uno di quei brani nati in una notte di lavoro a Los Angeles quando i The War on Drugs erano alle prese con la registrazione dell'album Deeper Understanding.

A seguito della pubblicazione del nuovo album, i The War on Drugs , partiranno con un tour mondiale da Portland nel Maine il prossimo 18 settembre. Le date dei concerti si dividono tra Stati Uniti e Canada ma prima di terminare la loro tournée, i The War on Drugs faranno capolino in Europa a novembre, con una data fissata anche a Milano.