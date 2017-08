40 candeline sul nuovo album

Presto sul mercato mondiale arriverà il decimo album della cantante islandese Björk che si appresta a festeggiare per l'occasione ben quaranta anni di carriera nel mondo della musica.

È proprio una fucina di idee la cinquantaduenne Björk che esplode sempre con nuove e interessanti proposte al pari dei vulcani che popolano la sua terra. E così con un post sui social comunica a tutti i suoi fan che un nuovo album è in dirittura d'arrivo. Il messaggio apparso su instagram, rappresentato da una nota scritta a mano dalla cantante stessa, recita testuali parole: 'Sono entusiasta di condividere con voi che il mio nuovo album uscirà molto presto, Björk'.

Solo due mesi fa Björk aveva pubblicato un album che racchiudeva al suo interno importanti pezzi del suo repertorio musicale, ben 34 spartiti che ripercorrono tutta la sua carriera, e qualche anno fa nel 2015 uscì vincente con il suo album Vulnicura .

Adesso, inarrestabile come non mai, è pronto il suo decimo album in studio, del quale non si conosce ancora né titolo né tantomeno la tracklist ma che è già pre-ordinabile online direttamente sul sito dell'artista, e con il quale Björk festeggierà quaranta anni di carriera.