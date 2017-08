Il nono album come Yusuf Islam

Arriverà il 15 settembre il nuovo album di Cat Stevens dal titolo 'The laughing apple', il ventesimo disco della sua carriera e il nono dalla sua conversione all'Islam con il nome di Yusuf Islam.

Yusuf / Cat Stevens ha condiviso solo qualche settimana fa un nuovo singolo 'See What Love Did to Me' che anticipa il nuovo album prodotto dalla sua etichetta storica la Decca Recorda, con la quale debuttò 50 anni fa.

Il brano 'See What Love Did to Me', che si ispira a una poesia risalente al 13esimo secolo dello scrittore turco Yunus Emre, parla di amore e di natura con una trama musicale acustica e lineare ed è stato scelto da Yusuf / Cat Stevens per presentare le nuove undici tracce dell'album 'The laughing apple'. Un album che segna il punto di congiunzione tra il passato e il presente musicale del cantante britannico.

I brani scelti per l'imminente disco, disponibile dal prossimo 15 settembre, appartengono al suo repertorio delle origini e sono stati scelti da Stevens per rivivere oggi rinvigoriti da un nuovo arrangiamento. Accanto a questi pezzi del suo repertorio classico potremo ascoltare però anche diversi inediti e cover. Di seguito la tracklist completa di 'The laughing apple'.

Tracklist

Blackness of night

See what love did to me

The laughing apple

Olive hill

Grandsons

Mighty peace

Marry and the little lamb

You can do (Whatever)!

Northern wind (Death of Billy the Kid)

Don't blame them

I'm so sleepy