In cantiere il terzo album

L'ex White Stripes è a lavoro tra Los Angeles e New York per il suo nuovo album da solista, a fugare ogni dubbio è la sua etichetta Third Man Records che posta sui social alcune foto del musicista con la sua band.

Sono trascorsi ormai quattro anni dall'ultimo album di Jack White, il frontman dei White Stripes, che nel 2014 pubblicò l'album solista Lazaretto e che a quanto pare è pronto a sfornare il suo terzo disco.

In questi anni di assenza dalla sala di registrazione Jack White ha comunque seguito numerosi progetti musicali come gli album acustici realizzati a seguito del suo ultimo tour nel 2015 oppure tutto il materiale derivante dalle registrazioni acustiche dei White Stripes nel periodo che va dal 1998 al 2016, che Jack White ha riunito in una raccolta.

Infine tra le sue ultime attività artistiche ricordiamo il documentario American Epic, co-prodotto insieme a T Bone Burnett e a Robert Redford, che sviluppa la nascita e l'evoluzione della musica moderna.

Dunque al termine di questo periodo di 'pausa' di Jack White arrivano novità sul fronte studio di registrazione. A testimoniarlo sono i post di twitter della casa discografica Third Man Records che fanno vedere il musicista, con tutta la band al seguito, ritratto in due location diverse, Los Angeles e New York, che saranno i luoghi di registrazione del suo nuovo album.