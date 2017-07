Countdown per Wonderful Wonderful

È fissata la data di uscita dell'ultimo album della band di Brandon Flowers, dal prossimo 22 settembre potremo ascoltare dieci canzoni inedite, una bonus track e due remix del singolo The Man.

I Killers tornano a distanza di cinque anni dal loro ultimo lavoro discografico Battle Born, un disco al quale fece seguito l'album solista di Brandon Flowers dal titolo The Desired Effect e l'album natalizio della band Don't Waste Your Wishes pubblicato nel 2016 a sostegno dell'associazione RED per la lotta contro l'AIDS.

Oggi i Killers ritornano con rinnovato entusiasmo anticipati dal singolo The Man che sarà presente nel nuovo Wonderful Wonderful in due versioni remix prodotte rispettivamente da Jacques Lu Cont e Duke Dumont.

In aggiunta il disco avrà anche la bonus track Money On Straight oltre a dieci brani inediti tra i quali incuriosisce quello dedicato a Mike Tyson dal titolo Tyson Vs Douglas. La canzone Tyson Vs Douglas racconta della sconfitta subita da Mike Tyson, al tempo idolo di Brandon Flowers, durante un incontro con il pugile Buster Douglas avvenuto nel 1990.

Infine i Killers promuoveranno l'album Wonderful Wonderful con un tour tra Stati Uniti e Canada che partirà il 5 gennaio 2018.