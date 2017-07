La riedizione di Core

Per il 25esimo anniversario del loro album di debutto, la band di San Diego, ha riservato ai fans una speciale riedizione di Core, rimasterizzato e con inediti e demo al seguito in uscita il prossimo 29 settembre.

Gli Stone Temple Pilots sono una di quei gruppi grunge che ha avuto alti e bassi durante la propria storia musicale. La formazione ufficiale nata nel 1986 con i fratelli DeLeo, Eric Kretz e Scott Weiland ha avuto un colpo d'arresto nel 2003 per poi ricostituirsi nel 2008 e arruolare tra le sue fila, a rimpiazzare Weiland, lo scomparso Chester Bennington che cantò con il gruppo dal 2013 al 2015.

Nel 25esimo anniversario dell'uscita dell'album di debutto Core, gli Stone Temple Pilots vogliono festeggiare il loro disco di esordio che con il secondo singolo estratto Plush gli valse un Grammy Award nel 1994 per la migliore interpretazione hard rock.

Tutto pronto quindi per questa nuova entusiasmante uscita discografica degli Stone Temple Pilots fissata per il prossimo 29 settembre, una riedizione di Core che non si limita ad una rimasterizzazione del disco ma che riserva numerose sorprese.

La pubblicazione di Core, infatti, sarà in due formati: il primo costituito da un doppio cd con versione rimasterizzata e disco extra di inediti mentre il secondo formato avrà addirittura una tiratura limitata (soltanto 15mila copie in tutto il mondo).

La Super Deluxe Edition di Core avrà oltre ai menzionati contenuti standard anche una versione in vinile, un dvd con i video dei singoli e i live del Castaic Lake Natural Amphitheater, del festival di Reading del '93 e di un'esibizione acustica del gruppo negli studi di MTV.