Prisoner 709 è il nuovo album

Arriva un nuovo disco registrato tra Molfetta e Los Angeles per il cantautore pugliese che con Prisoner 709 sarà sul mercato musicale a partire dal 1 settembre e in tour da novembre.

Caparezza ha reso ufficiale la copertina del suo nuovo album Prisoner 709 e la tracklist completa dove spiccano featuring importanti: John De Leo (frontman e voce dei Quintorigo), Max Gazzè e DMC (rapper statunitense aka Darry McDaniels).

Prisoner 709, arriva a tre anni di distanza dalla pubblicazione di Museica, l'ultimo album di Caparezza che gli ha valso la prima posizione nella classifica degli album più venduti in Italia. E come per il precedente lavoro discografico sembrerebbe che con Prisoner 709 Caparezza ripeta proprio il format del concept album.

Leggendo la tracklist di Prisoner 709, l'album registrato in studio grazie anche alla collaborazione di Chris Lord-Alge (ingegnere del suono di Madonna, Springsteen e Prince), si può osservare la suddivisione del disco in vari capitoli: la lettera, il colloquio, la tortura, la finestra, l’evasione e tanti altri ancora che sintetizzano a pieno la vita detentiva di un carcerato.

In attesa di ascoltare il nuovo album Prisoner 709, in uscita il 1 di settembre negli store online e nei negozi di dischi, segnaliamo il nuovo tour di Caparezza che partirà con il concerto di Ancona al PalaPrometeo Estra Liano Rossini il prossimo 17 novembre.

Di seguito la tracklist completa di Prisoner 709.

1. Prosopagnosia (capitolo: il reato) feat. John De Leo

2. Prisoner 709 (capitolo: la pena)

3. La caduta di Atlante (capitolo: il peso)

4. Forever Jung (capitolo: lo psicologo) feat. DMC

5. Confusianesimo (capitolo: il conforto)

6. Il testo che avrei voluto scrivere (capitolo: la lettera)

7. Una chiave (capitolo: il colloquio)

8. Ti fa stare bene (capitolo: l'ora d'aria)

9. Migliora la tua memoria con un click (capitolo: il flashback) feat. Max Gazzé

10. Larsen (capitolo: la tortura)

11. Sogno di potere (capitolo: la rivolta)

12. L’uomo che premette (capitolo: la guardia)

13. Minimoog (capitolo: l’infermeria) feat. John De Leo

14. L’infinto (capitolo: la finestra)

15. Autoipnotica (capitolo: l'evasione)

16. Prosopagno sia! (capitolo: la latitanza)