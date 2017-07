Un album di cover in arrivo

Si chiamerà 'Under cöver' il nuovo album della band britannica fatto interamante di cover di brani famosi con al suo interno una versione speciale mai edita prima di Heroes di David Bowie.

I Motörhead tornato dal 1 settembre presentando sul mercato mondiale un disco di 11 cover di canzoni dei Ramones, Rolling Stones, Ted Nugent, Judas Priest, Metallica e Sex Pistols per terminare con il classico dei classici del rock Heroes di David Bowie.

L'album dal titolo 'Under Cöver' sarà disponibile in diversi formati: vinile 180 grammi, cd e in più sarà presentato uno speciale cofanetto con entrambe le versioni (cd e vinile) arricchito da alcuni gadget.

Le canzoni scelte per 'Under Cöver' sono già note al pubblico, perché realizzate negli scorsi anni dai Motörhead in varie occasioni, una fra tutte la versione di Hellraiser dei Black Sabbath, scritta a due mani da Ozzy Osbourne e Lemmy Kilmister, che fu reinterpretata dalla band solo un anno dopo la sua uscita nel 1991 e utilizzata per la colonna sonora del film Hellraiser III – Inferno sulla città.

La cover di Heroes invece è una delle più recenti realizzata dai Motörhead che fu registrata durante le sessioni di prove dell'album Bad Magic del 2015, l'ultimo album che vede la presenza di Kilmster prima della sua scomparsa.

Di seguito tutti brani realizzati dai Motörhead per il nuovo album 'Under Cöver':

1. Breaking the Law (Judas Priest) 2008

2. God Save the Queen (Sex Pistols) 2000

3. Heroes (David Bowie) 2015

4. Starstruck (Dio) 2014

5. Cat Scratch Fever (Ted Nugent) 1992

6. Jumpin’ Jack Flash (The Rolling Stones) 2001

7. Sympathy for the Devil (The Rolling Stones) 2015

8. Hellraiser (Ozzy Osbourne) 1992

9. Rockaway Beach (Ramones) 2002

10.Shoot ‘Em Down (Twisted Sister) 2001

11.Whiplash (Metallica) 2005