Presto un nuovo album

Il chitarrista Richard Fortus conferma le intenzioni della band di dar vita a un nuovo album, c'è un gran volume di idee e di brani già registrati che non aspettano altro che l’assemblaggio in studio.

Ancora impegnati con il loro 'Not in this lifetime tour', allungato da ben altre undici date che li vedranno protagonisti negli USA, i Guns N’ Roses sembrerebbero essere pronti a chiudersi in studio per registrare un nuovo album.

Secondo quanto affermato dal chitarrista Richard Fortus, la band sta vivendo un momento magico come se si trattasse di una nuova e migliorata versione dei Guns N’ Roses e con parecchia carne sul fuoco, proveniente da tutto il materiale registrato in precedenza da Axl, Slash e Duff che potrebbe essere appunto riassunto in un nuovo album.

Dopo l'album 'The spaghetti incident?' del 1993 questo potrebbe essere l'album che segna il ritorno di Slash che non aveva partecipato al più recente 'Chinese democracy' del 2008. Intanto lo scorso 21 luglio la band ha anche festeggiato i 30 anni dall'uscita dell'album simbolo 'Appetite for Destruction' che esattamente il 24 settembre del 1988 riesce a raggiungere il primo posto della Billboard 200, rimanendoci per quattro settimane.