Bennington suicida nel giorno di compleanno di Cornell

Chester Bennington ha lasciato senza parole il mondo della musica togliendosi la vita, all'età di 41 anni, nella sua casa di Palos Verdes Estates in California, sembrerebbe essersi impiccato.

È stato un incontro fortunato in vita quello fra Chester Bennington e Chris Cornell, leader dei Soundgarden scomparso lo scorso 18 maggio, tanto quanto macabra e sconvolgente la morte che ha unito entrambi a distanza di poco tempo.

La notizia ufficiale della morte di Chester Bennington, frontman dei Linkin Park, è stata preceduta dai tanti messaggi di cordoglio diffusi via twitter da amici e colleghi e dagli stessi membri della band rimasti sconvolti dall'accaduto.

Soffriva da tempo di depressione e non aveva mai superato veramente il suo triste passato fatto di abusi sessuali e violenze, ma quando il 19 maggio era uscito l'ultimo album dei Linkin Park, One More Light, Bennington aveva dichiarato di esserne estremamente soddisfatto per come si era riuscito a raccontare nei brani che lo avevano aiutato a 'superare i momenti più bui'.

A quanto pare così non è stato, Chester Bennington si è tolto la vita proprio nel giorno di compleanno del suo carissimo amico Chris Cornell al quale aveva dedicato una lunga lettera per ringraziarlo della sua presenza in vita e cantato, durante le commemorazioni per il suo funerale, una struggente versione unplugged di Hallelujah di Leonard Cohen.