Il ritorno con Ununiform

Arriva il 22 settembre il nuovo album del musicista inglese che apre un nuovo capitolo musicale con numerose collaborazioni, dalla collaudata Martina Topley-Bird alla nostrana Asia Argento.

Il nuovo disco di Tricky è stato registrato a Berlino dove l'artista vive già da tre anni ma l'incubazione di Ununiform è avvenuta nella fredda Mosca. Un nuovo progetto musicale quello di Ununiform che vedrà la luce il prossimo 22 settembre, distribuito dalla casa discografica False Idols/!K7, e che sarà anticipato dal singolo When We Die.

Tricky quest'anno ha dato il suo contributo alla colonna sonora del remake del film d'animazione Ghost In The Shell con il brano inedito Escape uscito il 31 marzo e si è esibito anche al Medimex 2017 dove ha presentato un altro singolo dal titolo The only way.

Adesso propone un nuovo brano When We Die tratto dall'imminente album Ununiform che vedrà numerose partecipazioni, a partire dalla vocalist Martina Topley-Bird (legata a Tricky da una pluriennale collaborazione) per finire all'attrice italiana Asia Argento passando da Terra Lopez, Francesca Belmonte, Scriptonite e altri ancora.