Il nuovo video di Miracles

Chris Martin e soci, a distanza di qualche giorno dall'uscita dell'EP Kaleidoscope, pubblicano un nuovo video del singolo Miracles (Someone Special) ispirato agli sbarchi degli immigrati del secolo scorso.

Kaleidoscope è l'EP dei Coldplay pubblicato il 14 luglio, e al momento disponibile solo in streaming online, che contiene 5 brani tra i quali Miracles (Someone Special) realizzato insieme alla collaborazione del rapper Big Sean.

La canzone era stata presentata in anteprima durante il concerto dei Coldplay a San Siro con la partecipazione speciale del rapper, oggi viene proposta in un nuovo video con un tema inedito quello degli sbarchi degli immigrati europei in Americana all'inizio del secolo scorso.

Ad accompagnare le note di Miracles (Someone Special) si vedono immagini di uomini, donne e intere famiglie sradicate dalle loro terre e in cerca di fortuna nel nuovo continente, tutte affollate nel centro di smistamento di Ellis Island a New York.

Miracles (Someone Special) è contenuta nell'EP Kaleidoscope che fa seguito all'album A head full of dreams, l'ultimo lavoro discografico dei Coldplay che ha venduto più di 5 milioni di copie, aggiudicandosi per ben 4 volte il disco di platino in Italia.