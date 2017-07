The Queen Is Dead in ristampa

Arriva per questo autunno la ristampa del famoso album della band inglese, la data prevista è il 20 ottobre, e alla tracklist ufficiale saranno aggiunti b-sides e inediti mai ascoltati prima.

Dopo trenta anni dall'uscita di uno degli album simbolo dei The Smith finalmente arriva la notizia di una ristampa ufficiale di The Queen Is Dead, dopo quelle che potremo considerare sue anticipazioni discografiche, ovvero il 7" pubblicato in occasione del Record Store Day e una serie di vinili sul mercato discografico da giugno.

The Queen Is Dead è il terzo album in studio realizzato dai The Smith che nel 1986 raggiunse il primo posto nella classifica dei dischi più venduti in Inghilterra e che è stato inserito dalla rivista Rolling Stone tra i 500 migliori album di sempre aggiudicandosi la 216esima posizione.

Un'occasione unica quindi quella del 20 ottobre che permetterà di ascoltare canzoni senza tempo come Bigmouth Strikes Again oppure There Is a Light That Never Goes Out ma non soltanto quelle.

La ristampa di The Queen Is Deas prevede, infatti, un secondo CD con brani inediti e lati b registrati all'epoca dell'uscita del disco ma sembrerebbe esserci anche un box set speciale con annesso DVD. Di seguito la tracklist ufficiale dei due CD della versione rimasterizzata di The Queen Is Dead.

Disc 1

01 The Queen Is Dead (2017 Master)

02 Frankly, Mr. Shankly (2017 Master)

03 I Know It’s Over (2017 Master)

04 Never Had No One Ever (2017 Master)

05 Cemetery Gates (2017 Master)

06 Bigmouth Strikes Again (2017 Master)

07 The Boy With The Thorn In His Side (2017 Master)

08 Vicar In a Tutu (2017 Master)

09 There Is A Light That Never Goes Out (2017 Master)

10 Some Girls Are Bigger Than Others (2017 Master)

Disc 2

01 The Queen Is Dead (Full Version)

02 Frankly, Mr. Shankly (Demo)

03 I Know It’s Over (Demo)

04 Never Had No One Ever (Demo)

05 Cemetery Gates (Demo)

06 Bigmouth Strikes Again (Demo)

07 Some Girls Are Bigger Than Others (Demo)

08 The Boy With the Thorn In His Side (Demo Mix)

09 There Is A Light That Never Goes Out (Take 1)

10 Rubber Ring (Single B-Side) [2017 Master]

11 Asleep (Single B-Side) [2017 Remaster]

12 Money Changes Everything (Single B-Side) [2017 Master]

13 Unloveable (Single B-Side) [2017 Master]