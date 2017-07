Reunion si, reunion no?

Un inedito dei Fugees è stato trasmesso dallo show radiofonico Dj Funkmaster Flex diffondendo tra i fan l'entusiasmo per una probabile reunion della band, ma sarà davvero così?

Non si capisce ancora bene come le radio siano venute in possesso di questo brano inedito dei Fugees ma sta di fatto che la scorsa notte è stato trasmesso, all'insaputa dei membri della band che hanno preso le distanze dall'operazione.

Infatti, sia Lauren Hill che Wycleaf Jean, hanno fatto sapere a tutti i fan via twitter che l'idea di un ritorno dei Fugees è quanto di più improbabile possa esistere, dal momento che anche il brano diffuso la scorsa notte, non è altro che una canzone proveniente da vecchie registrazioni in studio della band e non un nuovo brano.

Certo i fan dei Fugees sono alquanto delusi della smentita di questa nuova rivelazione musicale, intanto vi proponiamo l'ascolto del brano diffuso lo scorso sabato 15 luglio durante lo show radiofonico di Dj Funkmaster Flex.