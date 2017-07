Il nuovo singolo No Horses

Arrivano con No Horses, un nuovo singolo che risuona come un ininterrotto flusso di coscienza, quello della band statunitense dei Garbage che devolverà tutto il ricavato del brano al Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Ci avevano lasciato lo scorso anno con l'uscita dell'album Strange Little Bird che si era posizionato di diritto al primo posto della classifica Billboard Rock, già poco dopo il suo debutto, e oggi ritornano, nonostante i numerosi progetti da seguire con un nuovo brano da regalare ai fan.

I Garbage sono, infatti, in tour negli Stati Uniti insieme ai Blondie e in più proprio qualche giorno fa hanno pubblicato un volume autobiografico illustrato su Akashic Book dal titolo This Is the Noise That Keeps Me Awake, carico di foto inedite della band.

Contemporaneamente propongono un nuovo brano, No Horses, che esprime il pensiero dei Garbage sui tempi moderni e lo fa con il loro inconfondibile stile, invadendoci di sensazioni come un fiume in piena. È così che Shirley Manson descrive il brano durante un'intervista:

«No Horses è un sogno alimentato da un attacco d'ansia. Un oscuro futuro immaginario in cui gli unici valori sono il profitto e il successo e non c'è posto per le cose belle e i piccoli gesti».

Infine i Garbage hanno comunicato che tutti i ricavati della vendita (e anche dello streaming) di No Horses saranno devoluti per tutto il 2018 in favore del Comitato Internazionale della Croce Rossa.