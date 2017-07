Sono tornati più cattivi che mai

Si chiama Villains, come i cattivi delle favole, il nuovo disco della band americana che sarà sul mercato a partire dal prossimo 29 agosto, anticipato da un nuovo video teaser dal titolo 'Here. We. Come'

C'è grande attesa per il nuovo album dei Queens of the Stone Age a partire dallo scorso mese di giugno quando la band di Josh Homme ha cominciato a distillare indizi con video e dichiarazioni fino ad arrivare alla notizia della collaborazione dei QOTSA con Mark Ronson.

Una primissima anticipazione del sound di questi cattivi ragazzi è arrivata con il brano 'The Way You Used To Do' un mese fa e continua adesso con il video di 'Here. We. Come', un altro brano che sarà presente nell'imminente album Villains, e che arriva con una carica assurda offrendoci anche momenti live tratti dagli ultimi concerti della band.

Del resto è così che Josh Homme durante un'intervista parla del nuovo album Villains:

«Ci sono momenti più lenti, ma a me piace ballare, capito? Non importa se sono gli Eagles of Death Metal o i Queens… non c’è motivo per non unire il rock con la dance, il gospel e tutto il resto. In un mondo che cerca disperatamente i like, Villains è qui per fare esattamente il contrario»