Il fantasma del Duca è tornato

Arriva un box set dei migliori album del Duca Bianco dal titolo A New Career in a New Town (1977-1982) che conterrà anche alcune canzoni mai apparse prima e una compilation di B-side, il tutto in uscita il prossimo 29 settembre.

La presenza di David Bowie si fa sentire ancora (e direi per fortuna) e si manifesta con questa chicca da cultori del rock ma non soltanto quelli. Arriva, infatti, l'annuncio di un cofanetto di ben 12 CD oppure 13 LP, che racchiudono il repertorio di Bowie quando si trovava nel fulgore del suo periodo berlinese (quello di Heroes tanto per intenderci).

A New Career in a New Town (1977-1982), che sarà sul mercato a partire dal prossimo 29 settembre, completerà con il suo contenuto la trilogia arricchita dalle precedenti raccolte ovvero 'Five Year 1696-1973' e 'Who Can I Be Now?(19974-1976)'. In più al suo interno ci sarà una intera compilation di B-sides e brani mai inseriti prima nei precedenti album ufficiali con ancora un nuovo remix di Lodger realizzato da Tony Visconti e il formato CD dell'Ep BAAL.

Le sorprese non finiscono qui perché a completamento di A New Career in a New Town (1977-1982) troveremo anche un album fotografico e una nuova versione estesa del brano Beauty and the Beast tratto dall'album Heroes, che potete ascoltare qui.