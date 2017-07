Under the radar volume II

Arriva il secondo volume della raccolta di inediti cominciata nel 2014 e per l'occasione l'ex Take That si mostra senza veli, l'album è già disponibile in pre-order sul sito ufficiale del cantante.

Si chiama Under the radar la nuova raccolta di inediti e demo venuti fuori durante le registrazioni degli album ufficiali di Robbie Williams. Quei brani che non sono considerati delle hit, nel senso stretto del termine, ma che sono carichi di tutto il percorso creativo dell'artista e che forse meglio di tutti esprimono il suo pensiero.

Robbie Williams continua così il percorso intrapreso nel 2014 quando pubblicò il primo volume di Under the radar. Oggi arriva l'annuncio del cantante che apre le 'vendite' del volume due, direttamente sul suo sito, mostrandosi in copertina nudo così 'come mamma l'ha fatto' mentre scala un imponente albero.

Intanto continua con le date del suo The Heavy Entertainment Show, tour di promozione dell'omonimo album pubblicato lo scorso anno sotto l'etichetta Columbia Records/Sony Music, con una serie di imminenti appuntamenti tutti italiani.

Robbie Williams sarà, infatti, il prossimo 14 luglio a Verona allo Stadio Bentegodi, il 15 luglio al Summer Festival di Lucca ed infine il 17 al Collisioni Festival di Barolo.