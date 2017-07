Un singolo in doppia versione

La band australiana torna a dare segnali di vita pubblicando il brano My Head Is Thunder, disponibile in doppia versione, che scongiura il preannunciato scioglimento del gruppo di Nic Chester.

I Jet più che con una produzione inedita tornano con una collaborazione con The Bloody Beetroots perché il brano My Head Is Thunder è una produzione di Sir Bob Cornelius Rifo, al secolo Simone Cogo, disc jockey e polistrumentista italiano.

Dopo l'inenarrabile successo raggiunto con la hit "Are you gonna be my girl?" del 2003, i Jet, dopo aver pubblicato soli tre album, annunciano il loro scioglimento nel 2012. L'operazione di disfatta dei giovani australiani appare però quanto meno reversibile dato la loro nuova collaborazione con The Bloody Beetroots.

Da questo incontro è così scaturita una doppia versione del brano My Name Is Thunder, la prima quella dei Jet arrangiata in versione hard rock, l'altra lasciata ai The bloody Beetroots invece riecheggia in uno stampo puramente elettronico. My Name Is Thunder è stata quindi pubblicata in doppio singolo e potete ascoltarla qui.