Esce il nuovo singolo Aliens

Chris Martin e soci hanno pubblicato il nuovo video dal titolo ALIENS che vede la co-produzione di Brian Eno e i cui proventi saranno destinati al Migrant Offshore Aid Station (MOAS) che aiuta i rifugiati di guerra.

Appena terminata la loro esibizione al Global Citizen Festival, un evento musicale tenutosi proprio ieri ad Amburgo in Germania, i Coldplay arrivano oggi con un nuova canzone, ALIENS, che sarà inclusa nel nuovo EP Kaleidoscope, in uscita il prossimo 14 luglio.

Il Global Citizen Festival li ha visti salire sul palco insieme a tanti altri artisti fra i quali Ellie Goulding, Herbert Grönemeyer e i Chainsmokers per sensibilizzare l'attenzione su importante tematiche come la lotta alla povertà, la sanità mondiale, l'uguaglianza e la libertà dei popoli. I Coldplay continuano a mostrare il loro impegno sociale devolvendo tutti i proventi della canzone ALIENS al Migrant Offshore Aid Station (MOAS) un ente che si occupa di missioni di salvataggio per i profughi che sfuggono dai territori di guerra.

Il nuovo video di ALIENS è stato co-prodotto insieme a Brian Eno che si è avvalso dell'aiuto di Markus Dravs. I Coldplay annetteranno la nuova canzone all'interno dell'EP Kaleidoscope, di seguito la tracklist completa dell'album:

1. All I Can Think About Is You

2. Miracles (Someone Special) - Coldplay & Big Sean

3. A L I E N S

4. Something Just Like This (Tokyo Remix) - Coldplay & The Chainsmokers

5. Hypnotised