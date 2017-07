Un tour in giro per il mondo

Dall'Europa all'America ecco tutte le date del cantautore romano De Gregori che sarà impegnato per tutto il prossimo inverno con il suo ben nutrito programma di esibizioni live che prevede anche quattro tappe italiane.

Francesco De Gregori, tra ottobre e novembre, porterà in giro per il mondo i suoi migliori successi con la sua solita aria distratta e le sue interpretazioni da brivido. Il cantautore ha scelto per le sue esibizioni importanti città europee, americane e canadesi, da Parigi a Bruxelles arrivando a New York e Toronto.

Nelle sue esibizioni internazionali sarà poi accompagnato da importanti nomi della scena musicale come ad esempio Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Paolo Giovenchi alle chitarre e Alessandro Valle al mandolino e alla pedal steel guitar.

L'occasione di ascoltare questa inedita ensemble musicale ci sarà anche per il pubblico italiano che potrà assistere ai suoi concerti il 13 ottobre al Vox Club di Nonantola (Modena), il 14 ottobre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino), il 26 ottobre alla Supersonic Arena di S. Biagio di Callalta (Treviso) e il 27 ottobre al Live Club di Trezzo sull'Adda (Milano).

Mentre le tappe del tour mondiale di De Gregori che si divideranno tra Europa, Stati Uniti e Canada sono le seguenti:

16 ottobre a Monaco (Theaterfabrik)

17 ottobre a Zurigo (Volkshaus)

19 ottobre a Bruxelles (Cirque Royal)

20 ottobre a Parigi (Bataclan)

22 ottobre a Lussemburgo (Den Atelier)

23 ottobre a Londra (Shepherd’s Bush Empire)

25 ottobre a Lugano (Palazzo dei Congressi)

5 novembre a Boston (Regent Theatre)

7 novembre a New York (Town Hall)

9 novembre a Toronto (Phoenix Concert Theatre)