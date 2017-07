Il nuovo lyric video di Talk Tonight

È dedicato ai nostalgici del Brit-pop questo nuovo lyric video del brano Talk Tonight pubblicato nel 1998 all'interno della raccolta The Masterplan.

Sentire il riff di chitarra e la voce languida dei fratelli Gallagher non fa altro che riportarci indietro nel tempo facendoci sognare una reunion dei tanto amati Oasis, band simbolo del brit-pop anni novanta.

Rivedere gli Oasis suonare insieme sul palco oggi è qualcosa di impensabile dato che i fratelli Liam e Noel, beghe familiari a parte, sono entrambi impegnati nella loro carriera solista ed procinto di pubblicare dei nuovi album.

Noel Gallagher, infatti, ha previsto la pubblicazione del suo nuovo album il prossimo 9 novembre, mentre il fratellino Liam si accinge al debutto da solista con l'album As You Were programmato il prossimo 6 ottobre.

Ma torniamo al brano Talk Tonight, una splendida ballata scritta da Noel Gallagher durante un periodo di pausa dal gruppo degli Oasis. Noel pare abbia scritto la canzone a seguito di una lunga conversazione con una sconosciuta incontrata durante un viaggio a Las Vegas, la ragazza non avendolo riconosciuto, si trattenne tutta la serata a parlare con lui di musica e ricordi d'infanzia.

Talk Tonight è nata dall'ispirazione di quella sera ed è stata scritta da Noel di ritorno in Inghilterra finendo per essere inserita all'interno dell'album The Masterplan, la raccolta degli Oasis pubblicata nel 1998.

Oggi gli Oasis ripropongono online un nuovo lyric video di questa splendida canzone realizzato dal disegnatore Ste McGregor.