Johnny's Band è il nuovo singolo

Arriva il video dell'ultimo estratto dall'album InFinite pubblicato lo scorso aprile. Il brano si chiama Johnny's Band e parla della storia di una band che capisce quando tra il successo e un flop il passo è troppo breve.

I Deep Purple qualche mese fa hanno pubblicato il loro (a quanto pare) ultimo album chiamandolo InFinite grazie al quale ancora una volta sono riusciti a scalare le classifiche mondiale. L'album, infatti, si è posizionato nelle classifiche di ben 18 paesi facendo ottenere un nuovo record alla band.

La band inglese oggi arriva con un nuovo singolo Johnny's Band, il cui video è stato realizzato dai registi Craig Hooper e Collin Games, entrambi autori del documentario 'From Here To InFinite' relizzato dai Deep Purple.

Il nuovo brano Johnny's Band è incentrato sulla storia di una immaginaria band che passa dal facile successo alla rovina riuscendo a capire, dopo aver toccato il fondo, che quello che conta veramente è suonare mentre il successo e la notorietà sono effimeri.