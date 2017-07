Tante novità tra 'Parentesi'

La cantante partenopea annuncia un nuovo singolo dal titolo Parentesi che anticipa l'album Concerto imPerfetto, in uscita il 29 settembre, e il tour teatrale di promozione.

Da oggi è disponibile, in esclusiva per RollingStone.it, il video del nuovo brano di Meg, una delle più amate voci femminili della musica alternativa in Italia. La cantautrice napoletana ha proposto un nuovo brano, dal titolo Parentesi, che ci arriva con un sapiente mix tra elettronica e pop proprio come da tradizione.

Parlando della nuova canzone Meg dice:«Credo che noi esseri umani nel corso della vita, viviamo svariate vite, come fossero capitoli, ognuno diverso dal precedente, imprevedibili. Non sono per natura una persona che ama guardarsi le spalle, anzi, ho bisogno di sentirmi in esplorazione costante e di guardare sempre avanti, solo così mi diverto, la sento come una missione».

E a proposito di divertimento la talentuosa Meg promette bene, dato che in programma ha un nuovo album, dal titolo Concerto imPerfetto, che sarà sul mercato da fine settembre, il 29 per l'esattezza e per la stagione invernale ha già fissato le date (non tutte) della sua tournèe.

Il tour promozionale che si chiamerà 'Concerto Per' partirà a novembre e sarà esclusivamente teatrale. Durante i live Meg offrirà uno spettacolo più intimo e acustico ma che avrà anche tanto di sperimentale ed elettronico, un giusto connubio insomma. La prima data del tour sarà quella di Roma, il prossimo 21 dicembre all'Auditorium Parco della Musica, per poi proseguire in tutta la penisola. Tra breve saranno disponibili le altre date in programma.